Opprydning i gang etter syklonen Amphan

Mannskapene til indiske myndigheter jobber med å rydde veier og gjenopprette kommunikasjonslinjer i delstaten West Bengal.

Hundretusener av evakuerte mennesker er i ferd med å forlate stedene de har søkt tilflukt i. Og statsminister Narendra Modi har for første gang under coronakrisen forlatt hovedstaden New Delhi for å besøke de rammede områdene.

Sammen med sjefen for delstatsregjeringen fløy han fredag over de syklonrammede distriktene i West Bengal for selv å få et inntrykk av ødeleggelsene.

Bedre krisehåndtering

Mens minst 80 mennesker omkom i India, døde over 20 mennesker i nabolandet Bangladesh.

Antall døde i Bangladesh er forholdsvis lavt, tatt i betraktning at Amphan er det kraftigste uværet som har rammet regionen på over 20 år. Bedre værvarsler og rutiner for krisehåndtering bidro til å begrense skadene.

Bangladeshiske myndigheter klarte å evakuere 2,4 millioner mennesker i forkant av syklonen.

I tillegg var stormfloa mindre kraftig enn ventet. Høyere vannstand under sykloner og orkaner fører ofte til store ødeleggelser og tap av menneskeliv.

Jevnet med jorden

Likevel er de materielle ødeleggelsene store i kjølvannet av Amphan. En halv million mennesker i Bangladesh kan ha fått boligene sine ødelagt, ifølge FN.

Hus ble jevnet med jorden, strømledninger blåste ned og landsbyer ble oversvømt. Mange oppdrettsanlegg for reker, som er svært viktige for den lokale økonomien, er ødelagt.

Mange steder i verden er det en tendens til at de kraftigste orkanene og syklonene blir enda kraftigere etter hvert som temperaturen stiger. Global oppvarming gjør havet varmere, noe som gir syklonene ekstra energi.

Også utenfor India er havet blitt varmere, ifølge K.J. Ramesh, tidligere leder for landets meteorologiske institutt.

– Syklonene styrker seg raskere enn før, sier han.