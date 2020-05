Tysk utenriksminister beklager USAs tilbaketrekning fra Open Skies-avtalen

Den amerikanske regjeringen beskylder Russland for å bryte våpenkontrollavtalen Open Skies og varsler at de vil trekke USA fra avtalen. Den tyske utenriksministeren Heiko Maas sier i en uttalelse torsdag kveld at avtalen er viktig og bidrar til sikkerhet og fred på hele den nordlige halvkule.

– Vi ser at det har vært vanskelig å få implementert avtalen på russisk side i de senere år, men dette rettferdiggjør ikke, etter vårt syn, en avslutning, sier Maas.

Den tyske utenriksministeren oppfordret i stedet Russland til å gå tilbake og oppfylle alle deler av avtalen.

Møte i Nato

Avtalen åpner for at de rundt 35 landene som er del av Open Skies-avtalen, har godkjent å gjøre hele sitt luftrom tilgjengelig, blant dem Norge, for gjennomføring av rekognoseringsflyginger over hverandres territorier.

Samtidig godtar ikke Russland overflyginger over Moskva og Tsjetsjenia og nær Abkhasia og Sør-Ossetia. De skal også gjøre det vanskelig å fly over enklaven Kaliningrad mellom Litauen og Polen.

Fredag skal Nato-ambassadørene holde møte for å diskutere situasjonen etter at det ble kjent at USA vil trekke seg fra avtalen. I en uttalelse torsdag ble det sagt at det allerede under Nato-toppmøtet i 2018 ble uttrykt bekymring over Russlands selektive overholdelse av avtalen, noe som ledere fra medlemsstatene ga uttrykk for svekket sikkerheten.

Leverer varsel fredag

Russiske myndigheter avviser imidlertid selv at de bryter det som er avtalt. En talsmann for det russiske utenriksdepartementet sa torsdag at USA bruker det som påskudd for å trekke seg fra nedrustningsavtaler.

Den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo sa i en pressemelding torsdag at USA vil sende sitt varsel om å trekke seg fra traktaten på fredag, og at flyttingen trer i kraft om seks måneder.

– Vi kan imidlertid vurdere vår tilbaketrekking om Russland vil vende tilbake til full overholdelse av traktaten, sa Pompeo.