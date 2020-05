Kina foreslår omstridt sikkerhetslov for Hongkong

Lovforslaget står på dagsordenen under den årlige Folkekongressen, meldte det statlige kinesiske nyhetsbyrået Xinhua torsdag.

Få timer senere kom den første kraftige reaksjonen fra USA.

– Ethvert forsøk på å innføre nasjonal sikkerhetslovgiving som ikke reflekterer viljen til befolkningen i Hongkong, vil være høyst destabiliserende og vil bli møtt med sterk fordømmelse fra USA og verdenssamfunnet, sier Morgan Ortagus, talskvinne i USAs utenriksdepartement.

Hun mener at lovforslaget undergraver de løfter Kina ga før Storbritannia ga Hongkong tilbake til Kina i 1997.

Trump lover reaksjon

President Donald Trump har også sagt at han vil komme med en uttalelse.

– Jeg vet ikke hva det er, fordi ingen vet ennå. Hvis det skjer, vil vi reagere svært kraftig, sier han.

USAs president Donald Trump og Kinas Xi Jinping ved G20-toppmøtet i Japan i juni i fjor. NTB Scanpix/Reuters.

Ifølge South China Morning Post omhandler loven også «terrorisme» og utenlandsk innblanding i Hongkong.

Kinas forsøk på å påvirke Hongkongs eget lovverk slik at det blir mer likt det som gjelder for Fastlands-Kina, førte til store demonstrasjoner i det delvis selvstyrte kinesiske territoriet i fjor. Nå sier protestledere at en nasjonal sikkerhetslov vil bety «slutten på Hongkong».

Valutafall

Verdien på Hongkong-dollaren falt kraftig da nyheten ble kjent torsdag.

Hvis sikkerhetsloven blir innført i Hongkong, vil den kunne begrense opposisjonens aktiviteter. At loven nå skal legges fram til drøfting i Folkekongressen, synes å bekrefte spekulasjoner om at Beijing ønsker å forbigå Hongkongs egne myndigheter slik at Kina får større mulighet til å slå ned på aktivitet som Beijing mener undergraver forholdet mellom Hongkong og Fastlands-Kina, skriver nyhetsbyrået AP.

Ifølge BBC krever Hongkongs egen mini-grunnlov at en slik lov innføres i territoriet, men myndighetene har latt være på grunn av sterk motstand blant mange av Hongkongs innbyggere, som ikke ønsker at byen skal ha det samme styresettet som resten av Kina.

Sikret friheter

Mini-grunnloven ble innført da Storbritannia ga suvereniteten over Hongkong tilbake til Kina i 1997. Den sikrer visse friheter for Hongkongs innbyggere som ikke gjelder på fastlandet.

Ifølge en kinesisk talsmann, Zhang Yesui, skal lovforslaget forbedre det juridiske systemet og innføre mekanismer som gjør at Hongkongs særskilte regionale administrasjon skal kunne verne om nasjonal sikkerhet.

Folkekongressen har i alt 3.000 medlemmer som representerer de mange regionene og distriktene i Kina. Forsamlingen er det nærmeste man kommer en nasjonalforsamling i Kina.