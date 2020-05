EUs coronasjef: Europa må stålsette seg for ny bølge

Landene i Europa må forvente å bli rammet av en ny smittebølge. Det er det liten tvil om, sier Ammon til The Guardian.

– For meg er spørsmålet når den kommer og hvor stor den blir, sier hun.

Problemet er at kun mellom 2 og 14 prosent av befolkningen i de ulike landene er immune, påpeker Ammon. Det betyr at de fleste landene er langt unna den ønskede flokkimmuniteten.

– Fortsatt er 85–90 prosent utsatt. Viruset er rundt oss, det sirkulerer mer nå enn i januar og februar. Jeg ønsker ikke å tegne et dommedagsbilde, men jeg tror vi må være realistiske. Dette er ikke tiden til å slappe av, sier ECDC-sjefen.

– Folk tror at dette er over. Det er det slett ikke

Mange land har begynt å gjenåpne etter at pandemien nådde toppen tidligere i mai.

Ammon påpeker samtidig at en ny bølge ikke behøver å være uunngåelig eller bli like dødelig som den første dersom folk følger smittevernsreglene og holder avstand. Men hun ser illevarslende tendenser:

– Spesielt nå når smittetallet faller, tror folk at dette er over. Det er det slett ikke, sier hun.

Fram til torsdag har 158.134 personer dødd av eller med covid-19 i EU, samt Storbritannia, Norge, Liechtenstein og Island, ifølge ECDC.

Spania forlenger krisetilstanden



Spania forlenger krisetilstanden i landet med to uker til 6. juni. Det betyr at de omfattende restriksjonene i landet fortsetter.

Statsminister Pedro Sanchez fikk flertall for sitt forslag om forlengelse da nasjonalforsamlingen stemte over saken onsdag kveld. Det er femte gangen at krisetilstanden forlenges.

Krisetilstanden innebærer at regjeringen kan la den omfattende nedstengningen av landet fortsette.

Det har kun vært små lettelser, blant annet får spanjolene lov til å gå turer eller trimme ute, og frisører og enkelte andre små bedrifter kan ha åpent. Barer og restauranter har åpent for takeaway.

Nedstengningen får sterk kritikk av ytre høyre-partier som protesterer mot tiltakene.

Italienske flyplasser åpner igjen 3. juni



Alle flyplasser i Italia kan åpne igjen 3. juni for både innenlands- og utenlandstrafikk, sier landets samferdselsminister.

Italienske flyplasser har vært mer eller mindre stengt i mange uker på grunn av restriksjonene som ble innført under coronapandemien. Kun noen få passasjerflyginger har vært tillatt.

Men onsdag sa samferdselsminister Paola De Micheli til nasjonalforsamlingen at flyplassene kan åpne for ordinær trafikk 3. juni. Samme dag kan også EU-borgere igjen fritt få reise til Italia uten å måtte gå i to ukers påbudt karantene.

– Eurosonens økonomi har trolig nådd bunnen

Økonomien i de 19 landene i eurosonen har trolig nådd det laveste nivået etter nedstengningstiltakene som koronapandemien har utløst, ifølge en undersøkelse.

Sammentrekningen fortsatte i mai for tredje måned på rad, men takten i nedgangen har begynt å svekkes etter hvert som deler av økonomien tar seg opp etter nedstengningstiltakene.

Det fremkommer av den såkalte innkjøpssjefindeksen, PMI, som analyseselskapet IHS Markit står bak, torsdag.

Indeksen steg til 30,5 poeng i mai, som er langt over det rekordlave nivået på 13,5 i april. I mars lå indeksen på 29,7.

PMI er en indikator for økonomisk aktivitet, og en verdi på under 50 indikerer fallende aktivitet.

