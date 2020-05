Trump gjør helomvending: Slutter med malariamedisin

Trump brukte medisinen for å unngå symptomer om han skulle bli smittet av coronaviruset. Nå bekrefter han at medisineringen vil bli avsluttet i løpet av få dager, skriver Reuters.

Trump testes daglig for covid-19, men skal ikke ha fått påvist symptomer på sykdommen.

Tidligere denne uken ble det kjent at Trump har tatt malariamedisinen daglig i halvannen uke, uten at det var kjent for offentligheten.

– Jeg tar en pille hver dag. Jeg tar det fordi jeg tror det er bra. Jeg har hørt mange bra fortellinger, sa Trump da han møtte mediene for å snakke om coronakrisen i den amerikanske restaurantbransjen som følge av virusutbruddet.

Det amerikanske mattilsynet advarer



Det var under et møte med guvernøren i Arkansas, Asa Hutchinson, og guvernøren i Kansas, Laura Kelly, i Det hvite hus onsdag, at Trump skal ha fortalt at han ikke lenger vil bruke hydroksyklorokin.

– Jeg regner med å avslutte dette i løpet av en dag eller to, skal Trump ha sagt i møtet, melder Tribune Review, den nest største dagsavisen i Pittsburgh, Pennsylvania.

(Artikkelen fortsetter under)

VIKTIG: Ekspert ut mot Trumps medisininntak: – Dette er alvorlig

Det amerikanske mattilsynet Food and Drug Administration (FDA) Food and Drug Administration har advart mot bruk av malariamedisin mot covid-19, og har begrunnet det med at medisinen ikke har vist seg å være sikker og effektiv for å behandle eller forhindre covid-19.



Det er blant annet vist til risikoen for at medisinen kan forårsake alvorlige bivirkninger som hjerterytmeforstyrrelser.

– Du vil bli forundret over hvor mange som bruker dette

Det er ikke vitenskapelig bevist at hydroksyklorokin har effekt mot coronaviruset, men det er foretatt flere upubliserte studier, blant annet i Kina og Frankrike, som antyder at klorokin kan redusere virusnivåene hos pasienter som har coronaviruset, ifølge AFP.

– Du vil bli forundret over hvor mange som bruker dette, særlig folk som arbeider i førstelinje. Mange, mange tar det. Jeg tar det tilfeldigvis, sa Trump til pressefolkene og understreket at han bruker medisinen i samråd med legen i Det hvite hus, men at det var han selv som tok initiativ til bruken.

– Jeg spurte ham: «Hva synes du?» og han svarte: «Hvis du vil». Jeg sa da «Ja, det vil jeg», sa presidenten, som også fortalte at han tar pillen sammen med sinktilskudd.

Trump testets daglig for covid-19



Trump har flere ganger bagatellisert alvorligheten av sykdommen og nektet å bruke ansiktsmaske i strid med egne føderale regler.

Hydroksyklorokin er en eldre malariamedisin og brukes i dag mot revmatisme, systemisk lupus og Sjøgrens syndrom.

Trump-administrasjonen godkjente tidligere i år at leger kan skrive ut resept på legemiddelet til behandling av covid-19-syke pasienter.

VIDEO:: Trump likte ikke spørsmålene og stormet av scenen