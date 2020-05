Trump beskylder Kina for «verdensomspennende massedrap»

– Det var Kinas inkompetanse, og intet annet, som forårsaket disse verdensomspennende massedrapene, skriver presidenten i en tweet.

Pandemien hadde sitt utspring i byen Wuhan i Hubei-provinsen sørøst i Kina. Trump har refset Kina for hvordan de håndterte utbruddet, og han har flere ganger beskyld Kina for å ha latt viruset spre seg i verden.

Trump gikk også nylig ut med ny kritikk mot Verdens helseorganisasjon (WHO). Han beskylder WHO for å være for Kina-vennlig og hevder organisasjonen har skylda for pandemiens store omfang.