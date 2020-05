Fryktet syklon har nådd Indias østkyst

Syklonen rammet onsdag ettermiddag østkysten av India, helt innerst i Bengalbukta. Coronautbruddet gjør det ekstra vanskelig å drive hjelpearbeid, og mange innbyggere hadde ingen mulighet til å følge smittevernregler da de trengte seg sammen i evakueringssentre etter å ha søkt ly for det kraftige uværet.

Onsdag kveld ble det meldt om enorme ødeleggelser. Vindstyrken var på opptil 51 meter per sekund, ifølge Indias meteorologiske institutt.

En mann går langs veien i Bahdrak-distriktet i Øst-Orissa i India. Foto: AP

Til sammenligning er vindhastigheten i en vanlig orkan på 32,6 meter per sekund eller mer.

I Kolkata, som har 15 millioner innbyggere, var vinden oppe i 33 meter per sekund.

Truffet av trær

Noen TV-bilder viser hvordan parkerte biler blir kastet inn i hverandre, mens andre viser oversvømte hus.

Vindkastene dro med seg trær og strømstolper, og millioner skal ha mistet strømmen.

Flere av de omkomne ble truffet av trær, mens ei 13 år gammel jente døde da hun ble truffet av en takplate. I delstaten Odisha døde en 3 måneder gammel baby da en vegg raste sammen.

Bakgrunn: India og Bangladesh stålsetter seg for syklon

Syklonen har fått navnet Amphan, og onsdag kveld beveget den seg til grenseområdet mellom India og Bangladesh, der den rammet sump- og deltalandskapet Sundarbans ved munningen av Gangeselven. Her ligger den største mangroveskogen i verden. Ifølge meteorologer førte uværet til alvorlig tidevannsbølger, oversvømmelser og jordras i området.

Vannet steg med over 4 meter

Uværet fikk vannet til å stige opptil 4,3 meter, noe som presset sjøen hele 17 kilometer innover land. Det førte til at både avlinger og boliger ble ødelagt.

Tre øyer utenfor Bangladesh, der det bor over 50.000 mennesker, ble oversvømt av det svært høye tidevannet.

I Bangladesh førte også uværet til at over 5 millioner boliger mistet strømmen.

– Vi vet ikke nøyaktig omfanget av skadene, men det ser ut som om tapet er kolossalt, sier Moin Uddin, som leder et av landets elektrisitetsverk.

Det er også fare for at en flyktningleir der det bor over 1 million rohingyaer fra Myanmar, kan bli truffet av uværet.

Røde Kors advarer

Røde Kors advarte på forhånd om at uværet kan gjøre store skader.

– Dette kan bli ille. Vi har sett rapporter som indikerer at denne syklonen er veldig, veldig sterk – den sterkeste på 20 år, sa seniorrådgiver Torben Henriksen for Asia i Røde Kors Norge til NTB.

Det har ført til at Røde Kors for andre gang i historien har utløst midler i forkant av en syklon. Midlene blir utløst gjennom en såkalt værvarslingsbasert finansiering.

Indias krisehåndteringsetat har pekt på at rednings- og hjelpearbeidet vil bli ekstra utfordrende og krevende som følge av coronautbrudd og avstandskrav.

– Syklonen treffer jo midt i denne coronasituasjonen, hvor ressursene allerede er tynt spredt. Nå trengs det ytterligere midler for å bistå med nødhjelp, samt å hjelpe myndighetene med å evakuere flere millioner mennesker, sier Henriksen.