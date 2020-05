Observasjoner gjort med ESOs Very Large Telescope (VLT) har avslørt tegn på at et planetsystem blir født. Rundt den unge stjernen AB Aurigae ligger en tett skive av støv og gass der astronomer har sett en fremtredende spiralstruktur med en «virvel» som markerer stedet der en planet kan være i ferd med å bli dannet. Dette kan være den første direkte observasjonen av en babyplanet som er i ferd med å dannes, skriver European Southern Observatory (ESO) i en pressemelding.

– Tusenvis av eksoplaneter er blitt identifisert så langt, men lite er kjent om hvordan de dannes, sier Anthony Boccaletti som ledet studien fra Observatoire de Paris, PSL University i Frankrike.

– Må være veldig unge systemer

Astronomer vet at planeter blir født i støvskiver som omgir unge stjerner, som AB Aurigae, når kald gass og støv klumper seg sammen. De nye observasjonene gjort med ESOs VLT, publisert i Astronomy & Astrophysics, gir viktige ledetråder for å hjelpe forskere med å forstå denne prosessen.

– Vi må observere veldig unge systemer for virkelig å fange øyeblikket når planeter dannes, sier Boccaletti.

Men til nå hadde ikke astronomer vært i stand til å ta tilstrekkelig skarpe og dype bilder av disse unge støvskivene til å finne «virvelen» som markerer stedet der en babyplanet kan være i ferd med å dannes.

VIDEO: Se bildene ESOs teleskop har fanget her:

520 lysår unna Jorden

De nye bildene viser en spiral av støv og gass rundt AB Aurigae, som ligger 520 lysår unna Jorden i stjernebildet Auriga (Kusken).

Spiraler av denne typen signaliserer tilstedeværelsen av babyplaneter som «sparker» på gassen, og skaper «forstyrrelser i skiven i form av en bølge, omtrent som kjølvannet av en båt på en innsjø», forklarer Emmanuel Di Folco fra Astrophysics Laboratory of Bordeaux (LAB) i Frankrike, som også deltok i studien. Når planeten roterer rundt den sentrale stjernen, blir denne bølgen formet til en spiralarm. Den knallgule spiralregionen nær sentrum av det nye AB Aurigae-bildet er et av disse forstyrrelsesstedene der teamet tror en planet blir dannet. Babyplaneten ligger omtrent i samme avstand fra stjernen som Neptun er fra Sola.

