Emiratene sender fly til Israel med virushjelp til palestinerne

Transportflyet tilhører det statseide flyselskapet Etihad Airways.

Ifølge en talsmann for selskapet fløy det fra Abu Dhabi og landet i Tel Aviv tirsdag.

Det er første gang noensinne at Emiratene offentlig oppgir at landet har gjennomført en direkteflyving til Israel. De to landene har ingen diplomatiske bånd som følge av den israelske okkupasjonen av palestinske områder.

Flyvingen anses som en form for samarbeid mellom de to landene etter at det i flere år har gått rykter om at de har vært i kontakt via bakkanaler som blant annet Iran, som begge landene anser som en fiende.

Om bord i flyet var det 14 tonn med beskyttelsesutstyr, medisinske produkter og respiratorer, ifølge Emiratenes statlige nyhetsbyrå.

