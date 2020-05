Sverige har hatt flest coronadødsfall per innbygger i Europa den siste uka

Ikke noe annet europeisk land har hatt like mange dødsfall per million innbygger som Sverige, viser tall fra Our World in Data, melder nyhetsbyrået Reuters.

Selv om dødstallene i vårt naboland er dalende, registrerte landet mellom 12. og 19. mai i gjennomsnitt 6,25 dødsfall per million innbyggere.

Etter Sverige kommer Storbritannia, som registrerte 5,75 dødsfall per million innbyggere i den samme sjudagersperioden.