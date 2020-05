India og Bangladesh stålsetter seg for syklon

Syklonen lå mandag over Bengalbukta og var ventet å nå kysten i grenseområdet mellom Bangladesh og indiske West Bengal sent onsdag.

India har sendt ut over 25 krisehåndteringsteam, og i delstaten Odisha på østkysten har man begynt å evakuere over én million mennesker. Alle havner er stengt, og fiskere advares mot å dra ut på havet.

– Rednings- og hjelpearbeidet vil bli en utfordring i en tid med covid-19-utbrudd og avstandskrav, sier SN Pradhan i Indias krisehåndteringsetat.

I Bangladesh planlegger myndighetene evakuering av over to millioner mennesker som bor langs kysten, avhengig av hvordan forholdene utvikler seg. 12.000 mottakssentre er klare for å ta imot dem som må evakueres.

Det er ventet kraftig regn og vindhastigheter på 46 til 49 meter per sekund når Amphan når land. Til sammenligning er vindhastigheten i en vanlig orkan på 32,6 meter per sekund eller mer. Ifølge Indias meteorologiske institutt er det delstatene West Bengal og Odisha som vil bli hardest rammet.