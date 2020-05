Trump: WHO burde ha gjort som Brundtland

– Mange liv kunne vært spart om du hadde fulgt doktor Brundtlands eksempel, skriver presidenten i et brev til WHO-sjef Tedros Ghebreyesus, som er omtalt av Aftenposten og VG.

Presidenten viser til hvordan Brundtland, som ledet WHO fra 1998 til 2003, håndterte sars-utbruddet i 2003 og frarådet reiser til utbruddsområdet i Kina.

Trump: WHO er en marionett for Kina

– Hun nølte heller ikke med å kritisere Kina for å sette den globale folkehelsen i fare ved å prøve å dekke over utbruddet gjennom deres vanlige lærebok med å pågripe varslere og sensurere mediene, skriver Trump.

Trump mener WHO er en marionett for Kina. Han legger store deler av ansvaret for det han mener er WHOs feilsteg, på Ghebreyesus selv.

– Det kanskje aller verste er at vi vet at Verdens helseorganisasjon kunne ha gjort det så mye bedre. Bare for noen år siden, under en annen leder, viste WHO verden hvor mye de hadde å tilby, skriver presidenten.

VIDEO: Trump fortsetter WHO-slakt:

Gro: – Det siste vi nå trenger er å angripe WHO

Trump har selv fått kritikk for måten han har håndtert koronakrisen på. USA har flest koronarelaterte dødsfall i verden.

Brundtland selv kommenterte Trumps varsel i forrige måned om å stanse pengestøtten til WHO midlertidig.

– Det siste vi nå trenger er å angripe WHO, sa hun til NTB.

USA betaler årlig 400 millioner dollar til WHO. Landet er den største enkeltbidragsyteren. Beløpet utgjør cirka 15 prosent av WHOs budsjett.

VIDEO: Massiv kritikk av Trump etter stans i WHO-støtte: