Trump truer med å trekke støtten til WHO permanent

Mandag tvitret Trump bilder av et brev han sendte til WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han informerte generaldirektøren om at «hvis Verdens helseorganisasjon ikke forplikter seg til betydelige, vesentlige forbedringer i løpet av de neste 30 dagene, vil jeg gjøre min midlertidige frys av USAs bidrag til Verdens helseorganisasjon permanent og revurdere vårt medlemskap i organisasjonen».

«Kinas marionett»

Trump suspenderte 14. april USAs bidrag til WHO da han beskyldte organisasjonen for å ta for lett på utbruddet i starten og for å ha hjulpet Kina med å skjule hvor farlig og utbredt coronaviruset var.

Tidligere natt til tirsdag angrep Trump Verdens helseorganisasjon ved å kalle den Kinas marionett.

Uttalelsene fra Det hvite hus kommer samtidig som årsmøtet i WHO foregår. Møtet går som et todagers nettmøte på grunn av coronautbruddet og handler stort sett bare om det globale virusutbruddet.

Redusert betaling

– De er en marionett for Kina, de er Kina-sentriske for å si det på en hyggeligere måte, sa Trump.

Han la til at USA årlig betaler om lag 450 millioner dollar til WHO, mer enn noe annet land. Trump varslet også da at han vil kutte dette bidraget fordi «vi ikke blir behandlet riktig».

Før helgen siterte Fox News et utkast til et brev der den amerikanske presidenten likevel ville gå med på å opprettholde en viss støtte til WHO ved å betale det samme som Kina. Det vil i så fall si at USA ville betale en tidel av de 400 millioner dollar de betalte i året tidligere.