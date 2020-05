Fortsatt mest norsk bistand til Syria, Brasil ut av topp ti-lista

Syria var for fjerde år på rad det største mottakerlandet. Brasil, som i mange år mottok aller mest, har røket ut av listen over de ti største mottakerlandene. Tallene legges fram på et digitalt arrangementet i Oslo tirsdag der blant andre utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix