Nicaragua beskyldes for å skjule omfanget av coronaen

Offisielt er det bare registrert 25 smittede og åtte coronadødsfall i det mellomamerikanske landet.

Men det fryktes at de reelle tallene er langt høyere. Epidemiologen Alvaro Ramirez sier Nicaragua er på vei inn i en fase med rask spredning av viruset.

– Vi kommer til å få en kaotisk situasjon, advarer han.

Opposisjonspartiene i Nasjonalkoalisjonen beskylder regjeringen for å gjennomføre «ekspress-begravelser» for å skjule hvor mange som dør av covid-19. Ofre for sykdommen blir angivelig hentet i pickup-biler uten samtykke fra pårørende.