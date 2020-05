130 personer testet positivt for coronavirus på asylmottak

Mottaket som er rammet ligger i Sankt Augustin, 30 kilometer sørøst for storbyen Köln. De øvrige 170 beboerne på mottaket har testet negativt på viruset.

En talsperson for de regionale myndighetene opplyser at noen av dem som har testet negativt, er flyttet fra mottaket for å redusere antallet beboere.

I delstaten Nordrhein-Westfalen, hvor Sankt Augustin ligger, har allerede opplevd to store coronautbrudd i asylmottak.

Nedgang i smitte

Den siste tiden har flere distrikter og byer i Tyskland opplevd en nedgang i antall smittede. Omtrent 50 distrikter har hatt ingen nye tilfeller den siste uka, mens 220 distrikter har fire eller fem tilfeller per 100.000 innbygger.

Coronaviruset har imidlertid rammet svært ulikt i Tyskland, og statsminister Angela Merkel har derfor i stor grad overlatt beslutningen om gjenåpning til myndighetene i de 16 delstatene.

Regjeringen har imidlertid stilt et absolutt krav om at det ikke kan lempes på tiltak, eller at tiltak eventuelt må gjeninnføres, dersom flere enn 50 per 100.000 innbyggere får påvist smitte.

Over 175.000 smittet

Mandag morgen var det registrert 176.651 smittetilfeller og 8.049 coronarelaterte dødsfall i Tyskland. Kun sju land har flere registrerte tilfeller enn tyskerne.

Rundt 154.600 personer er friskmeldt etter å ha blitt smittet.

I helgen ble tysk toppfotball for herrer sparket i gang igjen. Samtlige lag har vært isolert de to siste ukene, og både spillere og støtteapparat er blitt testet for smitte flere ganger.