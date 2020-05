Laveste antall smittede siden 1. mai i Russland

Det offisielle tallet som ble lagt fram mandag viser 8.926 nye påviste smittetilfeller. Hittil har 290.678 personer fått bekreftet coronasmitte i Russland. Bare USA har flere smittede.

På månedens første dag ble det registrert 7.933 smittede.

Det er meldt inn 91 dødsfall det siste døgnet. For to dager siden ble det satt en dyster rekord med 119 døde på ett døgn. Totalt har 2.722 personer dødd i utbruddet i Russland, men kritikere anklager myndighetene for å underrapportere coronadødsfall.