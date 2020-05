Canadisk akrobatfly styrtet under oppvisning

Jetflyet var sammen med et annet i en overflyging i byen Kamloops i British Columbia i Canada da noe gikk galt, og flyet gikk i bakken. Tilsynelatende greide de to personene inne i flyet å skyte seg ut, men myndighetene bekreftet senere at den ene omkom i ulykken, mens den andre er alvorlig skadd.

Flyet var en del av det canadiske luftforsvarets lag av akrobater kjent som Snowbirds. Flyene var i byen for å gjøre krus på de mange som gjør innsats i bekjempelsen av koronaviruset i området.

– Det er med tungt hjerte vi bekrefter at en i laget til CF Snowbirds har omkommet, og en annen er skadd, melder Royal Canadian Airforce selv om ulykken.

Deler fra flyet falt ned i et nabolag i byen, og deler skal ha truffet et bolighus. Det er ikke meldt om at andre personer skal ha blitt skadd som følge av styrten.