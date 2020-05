Norskeid oljetanker angrepet av pirater utenfor Jemen

– To små båter beveget seg i høy fart mot skipet, med seks bevæpnede pirater om bord. Etter flere varselskudd fra vaktene om bord på skipet, begynte piratene å skyte mot skipet, sier kommunikasjonssjef Ellie Davison i rederiselskapet Stolt-Nielsen til VG.

Angrepet mot Stolt Apal ble avbrutt etter at vaktene om bord fortsatte å skyte mot båtene, og en av dem ble satt ut av spill, ifølge rederiet. Hendelsen fant sted like før klokka 14 søndag, 75 nautiske mil sør for det krigsherjede Jemen.

– Broen fikk mindre skader fra kuler, men det var ingen personskader, ingen forurensning og ingen last om bord ble truffet. Et krigsskip fra anti-pirat koalisjonen svarte, og Stolt Apal fortsatte sin reise, sier Davison.