Komikeren Fred Willard er død

Willard var blant annet kjent fra filmene «Anchorman» og «This is Spinal Tap», samt TV-serier som «Modern Family». Karrieren går tilbake til slutten av 1950-tallet.

Willard hyllet nylig to andre legender, musikeren Little Richard og skuespilleren Jerry Stiller, som begge døde tidligere denne måneden.

– Dårlige tider! Jeg var akkurat kommet meg over tapet av Little Richard, og nå har jeg fått vite at min gamle venn Jerry Stiller er død. Han var en god venn og en svært morsom mann, skrev Willard på Twitter 11. mai. Det var hans siste melding der.

Fem dager senere ble Willards dødsfall bekreftet av hans agent Mike Eisenstadt.