24 arbeidere døde i kollisjon i India

En lastebil med over 20 arbeidere på vei fra hovedstaden New Delhi kolliderte med et kjøretøy som sto stille, opplyser det lokale politiets talsmann Kamlesh Kumar Dixit.

I det andre kjøretøyet satt det også arbeidere. Arbeiderne i begge kjøretøyene var på vei hjem til sine delstater.

Millioner av arbeidere som har dratt fra landsbygda for å arbeide i storbyer, har mistet jobbene på grunn av koronakrisen. Derfor har de begynt å dra hjem i flokk.

Flere dødsulykker har rammet arbeidere på vei hjem de siste dagene.