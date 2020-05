Kobe Bryants helikopterpilot var ikke påvirket

Det viser obduksjonsrapporten som ble offentliggjort i Los Angeles fredag, ifølge New York Times. Rapporten viser at flygeren Ara Zobayan testet negativt for alle rusmidler.

Etterforskerne, som ennå ikke er ferdig med sine undersøkelser, har hittil fokusert mest på værforholdene ulykkesdagen 26. januar. Det er ikke funnet mekaniske feil ved helikopteret.

En stor del av rapporten gjennomgår i detalj skadene til alle ofrene, blant dem Bryant og hans 13 år gamle datter Gianna. De viser at alle trolig døde momentant da helikopteret styrtet i en åsrygg nord for Los Angeles.

Det var lavt skydekke på ulykkesdagen, og piloten forsøkte å få helikopteret opp over skyene da ulykken skjedde.

Foruten Bryant, datteren og flygeren omkom også to av lagkameratene på basketlaget til datteren, slektninger og en trener.