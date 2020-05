Trump åpner for utvikling av superduper-missil

– Jeg kaller det superduper-missilet. Og jeg hørte forleden at det blir 17 ganger så raskt som det de har nå, sa Trump da han fredag avduket flagget til den nye Romstyrken, som blir en egen forsvarsgren i det amerikanske militæret.

Utviklingen av en hypersonisk rakett er det siste tegnet på et nytt internasjonalt våpenkappløp. Russland kunngjorde nylig at de har utviklet et missil som kan utrustes med en kjernefysisk ladning og fly over 20 ganger så fort som lyden.

Også Kina arbeider med å utvikle hypersoniske missiler – ikke så raske som de russiske, men raskere enn noe USA har i dag.