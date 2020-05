Vietnam har ikke ett eneste registrert coronadødsfall

Vietnam har færre enn 300 registrerte tilfeller av covid-19-sykdom, og det er ingen registrerte dødsfall av coronaviruset.

I et land med grense til Kina, med over 90 millioner innbyggere og tettbefolkede storbyer – hvordan har de klart det?

Den svenske forskeren og legen Mattias Larsson, som jobber i Hanoi, har tidligere fortalt om strenge karantenetiltak og nedstenging av et sykehus der det ble oppdaget smitte, til forskning.no.

Det ville antakelig vært høy dødelighet blant innlagte covid-19-pasienter i Vietnam hvis smitten hadde fått sjansen til å spre seg, ifølge Larsson.

Landet har erfaringer fra både Sars i 2003 og svineinfluensaen i 2009. Myndighetene begynte tidlig å organisere responsen mot en ny pandemi.

Et stort nettverk rundt smittede og folk som har vært i kontakt med smitte, ble isolert.

I mars begynte et massekaranteneprogram, med obligatorisk testing og karantene for personer som kom reisende fra virusrammede områder, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Karantenecamper

Tilreisende med symptomer ble sendt til sykehus hvis de hadde symptomer. Symptomfrie ble sendt i karantene. Og ikke bare hjemmekarantene.

Myndighetene har også sendt titusenvis av mennesker rett til såkalte karantenecamper, drevet av militæret.

Det høres kanskje drastisk ut, og ikke så lite frihetsberøvende. Men på sosiale medier rapporterer folk at de lever under gode forhold i campene, meldte Reuters 26. mars.

I artikkelen blir studenten Nguyen Ha My intervjuet fra en karantenecamp 16 mil utenfor Hanoi.

– Ingen steder kan være som hjemme, men jeg føler meg trygg er. Soldatene er veldig omsorgsfulle. Jeg fikk selv de minste ting som sjampo, dusjsåpe og dopapir, sier Nguyen Ha My.

Og tiltakene ser ut til å ha virket.

John Mac Arthur, representant for amerikanske CDC i Thailand, fortalte til den amerikanske kringkasteren NPR at han ikke er skeptisk til de lave dødstallene i Vietnam.

Mattias Larsson er forsker tilknyttet Karolinska Institutet i Stockholm, men jobber som lege i Hanoi. Foto: Privat

– Teamet vårt i Hanoi jobber svært, svært tett med de vietnamesiske helsemyndighetene. Kommunikasjonen jeg har hatt med Vietnam-teamet tyder på at på dette tidspunktet har de ingen indikasjoner på at tallene er gale.

Nå er mer enn 260.000 personer i Vietnam testet, med den høyeste andelen negative tester i verden, ifølge Mattias Larsson i Hanoi.

Samfunnet har begynt å åpne opp igjen, forteller han i en e-post til forskning.no.

Hvordan åpne for innreise?

– Nå er det fullt på gatene og restauranter igjen, gateselgeres butikker har åpent som vanlig.

Også på sykehuset Family Medical Practice der Larsson jobber, kommer det nå flere pasienter igjen, forteller han. Men fremdeles er det en prioritering av pasienter med feber eller luftveisinfeksjoner.

– Nå er utfordringen for Vietnam å åpne for innreise til landet igjen uten å risikere at det kommer personer som bærer smitte og sprer den.

Foreløpig trenger man statsministerens tillatelse for å komme inn i landet, og alle som krysser grensen inn til Vietnam må sitte to uker i karantene.

– Så lenge det er spredning i omverdenen og det ikke finnes vaksine, kan det behøves restriksjoner.

– Når vaksinen kommer, er det et kostnadsspørsmål – hvilke personer skal vaksineres – til hvilken kostnad, sier Larsson.

– Og hvordan vil Vietnam blir prioritert for å få tilgang til vaksine?

Denne artikkelen ble først publisert på Forskning.no.