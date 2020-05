London kan være coronafritt om få uker

Antall mennesker som får påvist coronasmitte hver dag i London har falt til under 24. Antallet halveres hver 35. dag, og viruset kan dermed være borte fra hovedstaden innen noen få uker, melder Sky News.

Til sammenligning registreres det daglig rundt 4.000 nye infeksjoner i Nordøst-England, men også der faller infeksjonsraten, viser beregninger gjort av Public Health England og MRC Biostatics Unit ved University of Cambridge.

For England som helhet er smittetallet R, som står for reproduksjonstall, på 0,75. Det er godt under 1-grensen som myndighetene har satt som krav for å kunne fortsette å lette på nedstengningstiltakene i månedene som kommer.

En R-verdi på 1 betyr at hver smittede person i gjennomsnitt smitter én annen person. Er R-verdien på 3, betyr det at hver smittede person i snitt smitter tre andre personer.

I Nordøst-England er R-verdien nå på 0,8, mens den i London har falt til 0,4. Utviklingen viser at hovedstaden har gått fra å være smitteutbruddets senter i England, til å ha en av de laveste infeksjonsratene. Da nedstengningstiltakene ble kunngjort 23. mars, var det over 200.000 nye daglige smittetilfeller i London, ifølge studien.

Studien ble publisert denne uken i International Journal of Clinical Practice.