Sykehus i Jemen stenger på grunn av coronafrykt

Minst 385 mennesker med symptomer på coronasmitte har ifølge hjelpeorganisasjonen dødd i Aden den siste uka.

– Pasienter går fra sykehus til sykehus, men slipper ikke inn, forteller Redd Barnas programsjef i Jemen, Mohammed Alshamaa.

– Vi hører om familier som har mistet to eller tre kjære de siste ukene. Dette viser at pandemien er i ferd med å feste grepet i landet, sier han.

Nekter å ta imot

De fleste private sykehusene i Aden har enten stengt dørene, eller vil bare behandle pasienter som ikke har tegn til feber eller luftveisproblemer, ifølge Alshamaa.

Byens to største offentlige sykehus har fortsatt åpne akuttmottak, men nekter også å ta imot pasienter med symptomer på coronasmitte.

– Våre folk på bakken ser hvordan mennesker vises bort fra sykehusene, hvordan de puster tungt og til og med kollapser. Folk dør fordi de ikke får behandling som normalt sett ville ha reddet livet deres, sier Alshamaa.

Krig og sult

Over 100.000 mennesker anslås å ha blitt drept siden Saudi-Arabia i spissen for en regional koalisjon gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen for fem år siden.

Sykehus, skoler, vannverk, renseanlegg og elektrisitetsforsyning er bombet, og hvor mange som har bukket under av sult og sykdom, vet ingen.

FN kaller Jemen verdens verste humanitære krise og anslår at bare halvparten av landets helsevesen er i drift.

20 millioner mennesker går hver kveld til sengs uten å vite når de får sitt neste måltid, og over 4 millioner er på flukt i eget land.

Skyves ned i avgrunnen

– Coronapandemien skyver dette landet enda dypere ned i avgrunnen, sier Xavier Joubert, som leder Redd Barnas arbeid i Jemen.

De mange dødsfallene i Aden tyder på at viruset sprer seg langt raskere enn det antallet påviste smittetilfeller viser, mener han.

– De krigførende partene har sviktet helt ved ikke å innføre en varig våpenhvile, og det har ført til stadig flere dødsfall, både av covid-19 og andre sykdommer. De må stilles til ansvar for dette, sier Joubert.

– Når leger er redde for å utføre jobben sin, og pasienter ikke får den behandlingen de trenger, så er det underernærte barn og andre sårbare pasienter som må betale prisen, sier han.