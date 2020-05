Ledende senator mistenkes for innsidehandel i USA

Burr leder etterretningskomiteen i Senatet. Torsdag meldte Los Angeles Times og flere andre medier at FBI-agenter kvelden før kom hjem til ham i Washington og beslagla telefonen hans.

De har også fått rettens tillatelse til å ta beslag i private datafiler og icloud-kontoen i forbindelse med etterforskningen, først og fremst for å undersøke kommunikasjonen Burr har hatt med aksjemekleren sin, ifølge avisas kilder.

For å få rettslig kjennelse til å gjennomføre husransakelse og ta slike beslag, må påtalemakten overbevise en dommer om at det foreligger skjellig grunn til mistanke om at det er begått en kriminell handling.

Dramatisk opptrapping

FBI-aksjonen blir sett på som en dramatisk opptrapping av etterforskningen av hvorvidt senatoren brøt en lov som forbyr kongressmedlemmer å handle med aksjer basert på innsideinformasjon de har fått gjennom sitt politiske virke.

13. februar, da etterretningskomiteen han ledet mottok daglige oppdateringer om koronapandemien fra amerikanske helsemyndigheter, gjennomførte Burr 33 aksjehandler og kvittet seg med aksjer i en rekke selskap der aksjekursene raste én uke senere.

Burr nekter for at aksjesalget var basert på innsideinformasjon og fastholder at informasjonen han baserte salget på, var offentlig tilgjengelig.

Trekker seg midlertidig

Torsdag opplyste Republikanernes majoritetsleder i Senatet, Mitch McConnell, at Burr inntil videre trekker seg som leder for etterretningskomiteen.

– Senator Burr kontaktet meg i dag morges for å informere meg om beslutningen om å fratre som leder av etterretningskomiteen mens etterforskningen pågår, heter det i en kunngjøring fra McConnell.

– Vi er enige om at den beslutningen vil være til beste for komiteen, legger han til.

Det amerikanske justisdepartementet ønsker ikke å kommentere den pågående etterforskningen av Burr, og senatorens advokat svarte heller ikke på henvendelser fra mediene torsdag.

64 år gamle Burr satt i Representantenes hus for North Carolina fra 1995 til 2005, da han ble innvalgt i Senatet. Han har ledet etterretningskomiteen siden 2015.