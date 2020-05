Frankrike har igjen flere koronadødsfall enn Spania

Dermed har Frankrike passert Spania i den dystre statistikken for andre gang denne uka. Spania har 27.321 registrerte coronadødsfall, en økning på 217 siste døgn.

Frankrikes dødstall passerte Spanias for første gang tirsdag, men onsdag var plassene byttet om igjen, skriver Reuters.

Dødsraten er fortsatt langt høyere i Spania, som har 58 dødsfall per 100.000 innbyggere, mot 42 i Frankrike.

Fakta om coronapandemien: 4,4 millioner mennesker er bekreftet smittet * 4.444.855 personer i 213 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 298.426 (6,7 prosent) av de registrert smittede er døde. * 1.668.901 (37,5 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 45.919 personer (1,9 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall: * USA: 1.430.348 smittet, 85.197 døde * Storbritannia: 229.705 smittet, 33.186 døde * Italia: 222.104 smittet, 31.106 døde * Spania: 271.095 smittet, 27.104 døde * Frankrike: 178.060 smittet, 27.074 døde * Brasil: 190.137 smittet, 13.240 døde * Belgia: 54.288 smittet, 8.903 døde * Tyskland: 174.098 smittet, 7.861 døde * Iran: 112.725 smittet, 6.783 døde * Nederland: 43.211 smittet, 5.562 døde * Canada: 72.278 smittet, 5.302 døde * Kina: 82.929 smittet, 4.633 døde * Tyrkia: 143.114 smittet, 3.952 døde * I Norge er 8.175 smittet (229 døde), i Sverige er 27.909 smittet (3.460 døde), i Danmark er 10.713 smittet (533 døde), i Finland er 6.054 smittet (284 døde) og på Island 1.802 smittet (10 døde). (Kilde: Worldometer, FHI, NTB)

Torsdagens tall fra Frankrike preges dessuten av etterslep, ettersom de omfatter 228 sykehjemsdødsfall de siste to døgn.

For øvrig fortsetter en positiv trend i den forstand at 129 færre covid-19-pasienter er innlagt på intensivavdelinger. Totalt får nå 2.299 coronasmittede intensivbehandling, mot over 7.000 da krisen var på sitt verste i vår.

Frankrike hevet mandag flere av de strenge smittevernstiltakene som ble innført 17. mars.