Danmarks statsminister åpner for å slippe inn turister

Opposisjonen har tatt til orde for en forsiktig åpning for enkelte turister. Venstre og Dansk Folkeparti vil slippe inn nordmenn og tyskere, mens De Radikale også vil åpne grensene til Sverige.

Danmarks grenser ble stengt 14. mars, med en rekke unntak , og flere partier mener det også bør gis unntak for turister fra land med lignende smittesituasjon.

Frederiksen er ikke fremmed for ideen. Statsministeren, som leder en mindretallsregjering, påpekte i en TV-debatt torsdag kveld at en eventuell åpning er gjenstand for forhandlinger i Folketinget.