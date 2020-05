Russland kritiser aviser for å blåse opp dødstall

De to storavisene viser til at det har dødd langt flere i Moskva og St. Petersburg enn vanlig de siste månedene, noe som ikke er fanget opp i statistikken over coronadødsfall.

The New York Times siterer også den russiske forskeren Tatjana N. Mikhailova, som anslår at coronaviruset kan ha kostet tre ganger så mange liv som myndighetene har oppgitt.

Fakta om coronapandemien: 4,4 millioner mennesker er bekreftet smittet * 4.444.855 personer i 213 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 298.426 (6,7 prosent) av de registrert smittede er døde. * 1.668.901 (37,5 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 45.919 personer (1,9 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall: * USA: 1.430.348 smittet, 85.197 døde * Storbritannia: 229.705 smittet, 33.186 døde * Italia: 222.104 smittet, 31.106 døde * Spania: 271.095 smittet, 27.104 døde * Frankrike: 178.060 smittet, 27.074 døde * Brasil: 190.137 smittet, 13.240 døde * Belgia: 54.288 smittet, 8.903 døde * Tyskland: 174.098 smittet, 7.861 døde * Iran: 112.725 smittet, 6.783 døde * Nederland: 43.211 smittet, 5.562 døde * Canada: 72.278 smittet, 5.302 døde * Kina: 82.929 smittet, 4.633 døde * Tyrkia: 143.114 smittet, 3.952 døde * I Norge er 8.175 smittet (229 døde), i Sverige er 27.909 smittet (3.460 døde), i Danmark er 10.713 smittet (533 døde), i Finland er 6.054 smittet (284 døde) og på Island 1.802 smittet (10 døde). (Kilde: Worldometer, FHI, NTB)

The Financial Times har kikket nærmere på dødstallene i St. Petersburg og anslår at Russland kan ha 70 prosent flere coronadødsfall enn oppgitt.

Russisk UD reagerer sterkt på påstandene og kaller det «desinformasjon».

Departementets talskvinne Maria Zakharova opplyser at begge de to avisene vil få et brev med krav om at de trekker tilbake påstandene om de høye dødstallene i Russland.

Ifølge russiske helsemyndigheter har drøyt 250.000 fått påvist coronasmitte i landet, og av dem er 2.305 døde.