Coronasmitte oppdaget i to store flyktningleirer i Sør-Sudan

– De sliter allerede med farlige leveforhold i en overfylt leir. Opp til tolv familiemedlemmer bor sammen i små telt. Det er lite vann og såpe. Hygienetiltak som vanlig håndvask er praktisk talt umulig, sier Claudio Miglietta, Leger Uten Grensers landskoordinator for Sør-Sudan.

I tillegg har mange av dem sykdommer som malaria, lungebetennelse, tuberkulose, hiv og underernæring, noe som gjør at de har høy risiko for å få et alvorlig sykdomsforløp ved coronasmitte, opplyser Miglietta.