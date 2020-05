Burundi utviser WHO-topp

Utvisningen skjer etter at WHO har uttrykt bekymring for smittefaren ved valgkamparrangementer med store folkemengder dager før landet skal velge ny president.

WHOs utsending til Burundi, Walter Kazadi Mulombo, og tre WHO-eksperter, er erklært persona non grata og må derfor forlate Burundi innen fredag, heter det i et brev fra utenriksdepartementet. Brevet er datert 12. mai og er adressert til WHOs hovedkvarter i Afrika.

Det oppgis ingen grunn for utvisningen. Utenriksminister Ezechiel Nibigira la på telefonen da nyhetsbyrået AP ville vite årsaken for utvisningen torsdag.

John Nkengasong, som leder Den afrikanske unions avdeling for sykdomstrusler, omtaler utvisningen som uheldig og sier at uenigheter bør løses med dialog, ikke handlinger som påvirker evnen til å håndtere utbruddet i landet.

FNs granskningskommisjon for Burundi skriver i en uttalelse at de anser avgjørelsen som dypt beklagelig. Kommisjonen er nedsatt av FNs menneskerettighetsråd for å etterforske mulige menneskerettighetsbrudd og overgrep i landet.

Burundi har så langt registrert bare 27 smittetilfeller av covid-19, men flere tror det finnes flere smittetilfeller. Myndighetene er blitt anklaget for å snakke ned virustrusselen.

Derimot har de brukt coronaviruset som unnskyldning for å begrense valgobservatører. Alle utlendinger som kommer til landet, må 14 dager i karantene. Valget er 20. mai.