FN ber Libya om våpenhvile for å stanse koronaspredning

Kun 64 tilfeller av koronasmitte er bekreftet i Libya og tre dødsfall er hittil knyttet til covid-19 så langt i det konfliktfylte landet nord i Afrika.

I en felles uttalelse onsdag skriver sju av FNs ledere at tallene, samt spredningen for de få tilfellene rundt i landet, viser at risikoen for videre økning av utbruddet er svært høy i Libya.