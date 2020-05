881 dødsfall på ett døgn for Brasil – dyster rekord

Antall døde smittet av viruset i landet er nå passert 12.400, med nærmere 178.000 bekreftede smittetilfeller, opp over 9.200 tilfeller siste døgn.

På kort tid er Brasil blitt verdens sjette hardest rammede land, iallfall på papiret, etter USA, Storbritannia, Italia, Frankrike og Spania.

– Økningen i antall tilfeller er helt klart bekymringsfull, sier Marcos Espinal, som leder Den panamerikanske helseorganisasjonen (PAHO), Verdens helseorganisasjons (WHO) regionkontor for Amerika.

For lite testing av syke og ettertesting av døde gjør at eksperter uttaler at smitteomfanget trolig er langt høyere i Brasil enn tallene skulle tilsi.