Fauci: Trolig flere coronadødsfall enn registrert i USA

Nærmere 1,4 millioner amerikanere har fått påvist coronasmitte, og myndighetene har til nå registrert drøyt 82.000 coronarelaterte dødsfall.

– De fleste av oss har en følelse av at tallet på døde trolig er høyere enn dette, sier Fauci.

Hvor mange flere liv coronaviruset har krevd, vil han ikke anslå, men han tror ikke at det reelle dødstallet er opptil 50 prosent høyere, slik enkelte har hevdet.

– Kan ha dødd hjemme



Fakta om coronapandemien: 4,2 millioner mennesker er bekreftet smittet * 4.271.906 personer i 212 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 287.613 (6,7 prosent) av de registrert smittede er døde. * 1.535.537 (35,9 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 46.902 personer (1,9 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall rapporterte dødsfall: * USA: 1.385.850 smittet, 81.795 døde * Storbritannia: 268.143 smittet, 32.065 døde * Italia: 219.814 smittet, 30.739 døde * Spania: 268.143 smittet, 26.744 døde * Frankrike: 177.423 smittet, 26.643 døde * Brasil: 169.584 smittet, 11.653 døde * Belgia: 53.779 smittet, 8.761 døde * Tyskland: 172.576 smittet, 7.661 døde * Iran: 109.286 smittet, 6.685 døde * Nederland: 42.788 smittet, 5.456 døde * Canada: 69.981 smittet, 4.993 døde * Kina: 82.918 smittet, 4.633 døde * Tyrkia: 139.771 smittet, 3.841 døde * I Norge er 8.135 smittet (224 døde), i Sverige er 26.670 smittet (3.256 døde), i Danmark er 10.591 smittet (533 døde), i Finland er 5.984 smittet (271 døde) og på Island 1.801 smittet (10 døde). (Kilde: Worldometer, FHI, TT, Ritzau, STT, NTB)

– Koronasmittede kan ha dødd hjemme, uten at det er registrert som coronadødsfall, sier han.

Tirsdag deltok Fauci under en høring i Senatet, der han advarte delstatene mot å trosse helsemyndighetenes råd og gjenåpne samfunnet før de har smittespredningen under kontroll.

– Risiko for ukontrollert utbrudd



– Dersom dette skjer, er det en risiko for at dere utløser et utbrudd som dere kanskje ikke vil være i stand til å kontrollere. Dette vil ikke bare føre til lidelser og død som kunne ha vært unngått, men det vil også sette dere tilbake i forsøket på å gjenreise økonomien, sa han.

