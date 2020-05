Den amerikanske diplomatfruen Anne Sacoolas (42) var involvert i en dødsulykke i august i fjor, da hun kjørte på feil side av veien og kolliderte med en ung motorsyklist ved en flybase i England.

19 år gamle Harry Dunn, som kjørte motorsykkelen, døde som følge av kollisjonen. Sacoolas forlot britisk jord like etter og innrømmet å ha vært delaktig i ulykken.

Den tragiske saken har satt de to landene i en diplomatisk krise og har aktualisert debatten om diplomatisk immunitet i saker som ikke gjelder nasjonal sikkerhet.

Anne Sacoolas er nemlig gift med en amerikansk etterretningsagent som var stasjonert ved flybasen Croughton i Northamptonshire, som også brukes av Det amerikanske flyvåpenet.

Sacoolas påberopte seg derfor diplomatisk immunitet, og USA nekter å utlevere kvinnen til det britiske rettsvesenet. At kvinnen har havnet på Interpols wanted-liste innebærer at hun kan bli pågrepet og arrestert dersom hun forlater USA, skriver BBC.

Les også: Storbritannia irettesetter USA for utleveringsnekt

Foreldrene knust



Etter ulykken uttrykte foreldrene til Harry Dunn at de var sønderknust over tapet av sønnen. De var også oppgitte over hvordan den diplomatiske immuniteten hadde blitt brukt.

– Det er som å si at du kan gjøre som du vil, og ingenting vil skje med deg. Det er galt, sa faren, Tim Dunn, til Sky News i oktober i fjor.

– Det er som å være i et mareritt, sa moren, Charlotte Charles, til ITV News.

Hun sa samtidig at familien kunne ha tilgitt den amerikanske kvinnen hvis hun hadde vist litt ryggrad.

Siktelse



I desember i fjor ble det tatt ut siktelse mot Anne Sacoolas. Fordi kvinnen har nektet å vende tilbake til Storbritannia frivillig, ba britiske myndigheter USA om å utlevere henne. Det sa USAs utenriksminister Mike Pompeo nei til, med henvisning til den diplomatiske immuniteten.

– Dersom USA skulle innvilge Storbritannias utleveringsbegjæring, vil det være det samme som å gjøre den diplomatiske immuniteten ugyldig og skape en urovekkende presedens, heter det i en uttalelse fra det amerikanske innenriksdepartementet, skriver Reuters.

Se video: Talsmann for familien: – Foreldrene er sinte. De forstår ikke hvorfor hun er i USA (saken fortsetter under):



Les også: Brite (19) omkom i trafikken – diplomatkone stakk av til USA

Dunns familie har også møtt USAs president Donald Trump i et forsøk på å få i stand en utlevering. Ifølge beretningene antydet Trump da at USAs finansminister sto klar til å skrive en sjekk til dem.

Ifølge avisen Independent har foreldrene til Harry Dunn fått en bekreftelse fra politiet i Northamptonshire på at Interpol har oppført Sacoolas på sin såkalte «Interpol red notice».

Moren kaller avgjørelsen «et stort steg i riktig retning».

Gjennom advokater har Anne Sacoolas sagt at hun er knust etter den tragiske ulykken.

Les også: Diplomatisk strid mellom Storbritannia og USA