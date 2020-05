Fijis første koronasmittede avhørt av politiet

Stillehavsnasjonens første pasient, en 28 år gammel mann som refereres til som Pasient 1, ble registrert 19. mars som smittet etter å ha returnert fra utlandet. Politiet opplyser at mannen har sittet i karantene i to omganger fram til han ble friskmeldt, pågrepet og avhørt tirsdag. Det er ikke gitt opplysninger utover at politiet etterforsker påstander om at mannen har oppgitt uriktige opplysninger om helsetilstanden sin.

Fiji er en av få stillehavsstater som har hatt koronasmitte, med 18 tilfeller av covid-19 hittil. Siste sykdomstilfelle registrert var 21. april. Fire personer er fremdeles innlagt på sykehus.