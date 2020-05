Treningssentre og frisører får åpne i Brasil mens smittetallene øker

Presidenten har hele tiden hevdet at myndigheter i landet på statlig og lokalt nivå overdriver restriksjonene og at de ikke behøver stresse med å begrense smitteutbruddet i Brasil.

I et regjeringsdekret nylig publisert inkluderer Bolsonaro treningssentre og frisørsalonger på en liste over «essensielle» virksomheter som kan åpnes i delstater og byer som for øyeblikket er nedstengt på grunn av coronaviruskrisen.