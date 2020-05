Trump avbrøt pressebrifing etter å ha avvist journalister

President Donald Trump sin pressebrifing i Rosehagen mandag var rigget til å handle om selvskryt om hvordan USA er best i verden på å teste flest mulig for coronasmitte. Flankert av testutstur og respiratorer erklærte Trump seier over «den usynlige fienden» uten å dvele ved at antall døde knyttet til coronasmitten i USA har passert 80.000.

– Vi kom øyeblikket i møte, og vi har seiret, sa Trump, og påpekte etterpå at han snakket om smittetesting.