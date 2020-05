To svensker tiltalt for København-bombe

De to er tiltalt for ulovlig besittelse og anvendelse av en bombe og for overtredelse av den danske straffelovens paragraf om terrorisme.

Det er fordi sprengningen var rettet mot en offentlig myndighet at den betraktes som en terrorhandling, opplyser statsadvokat Lise-Lotte Nilas i en pressemelding.

– En kraftig bombe er blitt sprengt ved en offentlig myndighet, og bombesprengningen kunne skremme de ansatte og resten av befolkningen og forstyrre myndighetenes arbeid, sier Nilas.

Hun omtaler angrepet som «et angrep på oss alle».

Tirsdag 6. august i fjor gikk det av en eksplosjon ved Skattestyrelsens kontor på Østerbro i København. Ingen ble skadd, men de materielle skadene var store.

Den ene av de tiltalte, en svensk 22-åring, ble pågrepet av svensk politi i Malmö noen dager etter hendelsen. Den andre, en 23-åring, ble pågrepet 17. september. Motivet er foreløpig ukjent.