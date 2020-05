Indiske og kinesiske soldater skadd i grenseslagsmål

Bråket skjedde søndag i grenseområdet Naku La, på rundt 4.500 meters høyde i Himalaya. Indiske medier opplyser at rundt 150 soldater var innblandet.

– Aggressiv oppførsel på begge sider resulterte i indre skader på soldatene. Det var snakk om steinkasting og ukvemsord som utartet til slagsmål, sier en talsmann for den indiske hæren.

– Kortvarige krangler som raskt løses, kan oppstå når grenser ikke respekteres, fortsetter han og legger til at denne gangen løste det seg med lokal dialog.

Flere grensekonflikter

I Ladakh lenger vest gikk det på nevene løs mellom grensesoldater fra de to landene tidligere i uken. Også der ble problemet løst gjennom en fastlagt prosedyre.

Mindre sammenstøt på grensen mellom de to atommaktene oppstår med jevne mellomrom. I 1962 utkjempet landene en krig over kontrollen over et områdde lengst nordøst i India. Kina gjør fortsatt krav på 90.000 kvadratkilometer indiskkontrollert territorium – et område på størrelse med Østlandet.

Også i nordvest er det overlappende krav mellom India og Kina i området Aksai Chin ved den indiske delstaten Jammu og Kashmir.

Ingen skudd

Sikkim, der søndagens grensebråk fant sted, ligger strategisk til mellom Nepal, Kina og Bhutan. delstaten ble en del av India i 1962. Kina anerkjente dette først i 2003, i bytte mot at India aksepterte at Tibet tilhører Kina.

Til tross for knuffing og sporadiske slåsskamper, er det ikke avfyrt skudd over grensen de siste fire tiårene, opplyser BBC.