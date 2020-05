Hundrevis av israelere i protest mot Netanyahu

På Rabin-plassen i Tel Aviv deltok flere hundre demonstranter i en demonstrasjon mot den påtroppende samlingsregjeringen til Netanyahu og opposisjonslederen Benny Gantz.

Den nye regjeringen blir tatt i ed onsdag, trass i at rettssaken mot Netanyahu for korrupsjon starter 24. mai. Demonstrantene mener at en politiker som er tiltalt for kriminelle forhold, ikke bør lede en regjering.

Samtidig demonstrerte flere hundre leger mot at de igjen må gå 26 timer lange skift i stedet for de tolv timer lange skiftene de har gått under koronapandemien.

– Hvis det var mulig med kortere skift under en stor helsekrise, må det være mulig etter krisen også, argumenterer de.