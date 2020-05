Storbritannia innfører to ukers karantene for tilreisende fra utlandet

Det melder blant andre The Times og The Guardian , som skriver at det er ventet at innreisekravet om to uker i karantene for alle utlendinger og returnerende briter, vil bli kunngjort søndag. Da skal statsminister Boris Johnson presentere en plan for veien videre i England.

Det blir rett i karantene for alle som ankommer internasjonale flyplasser, havner, og Eurostar-togstasjoner, uansett hvor de kommer fra og hvilken nasjonalitet de har. Kun reisende fra Irland, Isle of Man og øyene i den britiske kanalen er unntatt fra kravene.