Diplomater: USA hindret pandemi-avstemning i Sikkerhetsrådet

USA gjorde dette angivelig fordi Verdens helseorganisasjon (WHO) var nevnt i resolusjonsteksten, ifølge diplomatene.

Resolusjonsforslaget, som har vært under utarbeidelse siden mars, oppfordrer til en verdensomfattende stans av kamphandlinger og andre former for fiendtligheter i konfliktsoner slik at myndighetene i disse områdene kan konsentrere seg om å håndtere coronautbruddet.

– USA blokkerte en prosedyre som ville ha ført til en avstemning om resolusjonen, opplyser diplomatene.

President Donald Trump har kommet med krass kritikk av WHO som han mener har gjort for lite for å håndtere pandemien. Han har stanset USAs pengebevilgninger til organisasjonen.