«Fra fredag kveld og gjennom lørdagen kommer vinteren tilbake i mai. Snøfall sannsynlig i høyden fredag kveld, og vindfullt og uvanlig kaldt vær på lørdag/lørdag kveld som er mer typisk for mars» , skriver National Weather Service (NWS) på Twitter, om været som treffer østlige deler av USA i helgen.

NWS har sendt ut varsel om temperaturer under null grader i en rekke delstater på Østkysten og midt i landet.

Den laveste temperaturen som er registrert i mai i USA noen sinne er -9C. Ifølge NWS kan det bli kaldere lørdag eller lørdag kveld.

De lave temperaturene skyldes større bevegelse enn normalt i de polare jetstrømmene, som fører med seg lavtrykk og kald luft. Amerikanerne kaller værfenomenet «Polar vortex». Det forekommer som regel hver vinter, men har ikke forekommet den vinteren som har gått.

At værfenomenet isteden dukker opp i mai, er høyst unormalt.

Samtidig er det meldt over 40 grader flere steder på andre siden av landet. Delstatene California, Nevada, Arizona, New Mexico og Texas er inne i en periode med unormalt varmt vær. Der har vært vært vedvarende høye temperaturer i mer enn en uke.

Jevnt over er det meldt om 5-10 grader mer enn normaltemperatur i området i helgen, skriver avisen Washington Post.

«En flyreise på tvers av landet fra Los Angeles til New York ville vært en reise fra midt på sommeren til midt på vinteren», skriver avisa.

Få steder i USA vil oppleve vær i tråd med normal vår denne mai-helgen.

I Phoenix i Arizona er det meldt 41 grader på lørdag. Byen har nå 15 dager mer med temperaturer over 37 dager i løpet av et år, enn for 70 år siden, som følge av global oppvarming.

Les også: Forskning undervurderer klimaendringenes effekt på ekstremvær

SE VIDEO: Slik er det ute på Nordsjøen i ekstremvær.