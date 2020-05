Europeiske arbeidere strømmet til Danmark uten restriksjoner

– Det er bekymringsfullt hvis dette fortsetter, sier virusforsker til Fagbladet 3F.

Regjeringen stengte grensene 11. mars, og etter få dager ble politiet og forsvaret satt inn i grensekontrollen.

I de to månedene som har gått siden stengningen, har det likevel strømmet inn med utenlandske arbeidere som har gått direkte i jobb på arbeidsplasser i hele landet, viser tall fra registeret for utenlandske tjenesteytere.

Flest bygningsarbeidere

722 utenlandske firmaer har meldt om arbeidernes ankomst i registeret, og minst 1.539 gjestearbeidere fra europeiske land har krysset grensen uten restriksjoner.

– Det er et betydelig antall personer som har kommet inn i landet uten de forholdsregler som alle andre har vært underlagt, sier professor og virusforsker Allan Randrup Thomsen ved København universitet.

Mer enn halvparten av firmaene som har meldt fra til registeret – 390 – kommer fra Polen. Men det er også firmaer i Sverige, Storbritannia og Italia som har sendt arbeidstakere over til Danmark. De aller fleste arbeiderne jobber i bygg- og anleggsbransjen.

– Reelt tall er langt høyere

Palle Bisgaard, som er nestformann i 3F Byggegruppen, har i flere uker etterspurt forholdsregler som kan beskytte arbeidere i bransjen mot smitte.

Han mener det reelle antallet arbeidsinnvandrere er langt høyere i perioden enn hva som fremgår av registeret.

Det skyldes av mange av de store og mannskapstunge utenlandske entreprenørene, som for eksempel bygger broer eller sykehus i Danmark, som regel oppretter et eget dansk firma og derfor ikke melder inn arbeidere til registeret for utenlandske tjenesteytere.