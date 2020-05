Besetning på cruiseskip trues med straffeforfølgelse

I en «viktig kunngjøring» sendt over skipets høyttaleranlegg onsdag, fortalte et medlem av ledergruppen på Epic at all kommunikasjon som omhandler selskapet, gjester, ansatte, aktiviteter, drift eller virksomhet er forbudt uten selskapets tillatelse.

Det kommer fram i et lekket lydopptak fra et besetningsmedlem som Business Insider har fått tilgang til.

Ledelsen sier videre at «slike lovbrudd kan føre til avskjed fra skipet eller til og med straffeforfølgelse fra kystmyndighetene».

Ifølge et annet besetningsmedlem har skipets ledelse begynt å «gi ut advarsel til alle som publiserer noe på sosiale medier».

– De vil ikke ha noen som helst kommunikasjon med omverden, sier den ansatte til avisen.

Ifølge avisa er over 2.500 besetningsmedlemmer fast på skipet. Mange av dem mottar ikke lønn mens de venter på å få gå i land.

Norwegian Cruiseline, som eier skipet, har ikke svart på avisas henvendelser.

Cruiseselskapet var tidligere norskeid, men har i dag base i Miami i USA.