Reade vil ta løgndetektortest, om Biden gjør det

Reade sier i et intervju med Megyn Kelly på hennes Youtube-kanal at hun «absolutt» vil vitne under ed om hva som skjedde. På spørsmål om hun er villig til å ta en løgndetektortest, sier hun at Biden bør bli bedt om å gjøre det.

– Hva slags rettspraksis er det for overlevende etter vold? Betyr det at man antas å være skyldig, og at vi alle må presentere løgndetektor-resultater? spør Reade.