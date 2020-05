Britisk rapper døde med koronavirus

Den 47 år gamle artisten Ben Chijioke, bedre kjent som Ty, ble innlagt på sykehus i starten av april og like etter lagt i koma, skriver Guardian.

Tilstanden bedret seg den siste uken, men han fikk påvist lungebetennelse og døde onsdag, opplyser nære venner på innsamlingssiden GoFundMe.

Ty ble i 2004 nominert til Mercury Prize for beste album av en britisk eller irsk artist for albumet «Upwards» fra 2003. Debuten kom to år tidligere med albumet «The Awkward», og Ty rakk å slippe tre soloalbum, det siste i 2018.