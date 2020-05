Facebooks «høyesterett»-gruppe utnevnt

Gruppen, som foreløpig består av 20 medlemmer, vil kunne tilsidesette Facebook-sjef Mark Zuckerberg avgjørelser om hvorvidt individuelt innhold bør tillates eller ikke, skriver Reuters.

– Nå som verden går gjennom en global helsekrise, har sosiale medier hjulpet mennesker og lokalsamfunn med å holde kontakten. Men vi vet at sosiale medier kan spre ytringer som er hatefulle, skadelige eller falske, sier styreleder Thomas Hughes.

Han tilføyer at det de siste årene har vokst fram et økende press fra samfunnet om hvilket innhold som skal få publiseres på plattformene, og hva som skal tas ned.

Ifølge Facebook har gruppens medlemmer bodd i 27 land og snakker minst 29 språk. Blant medlemmene er jurister, menneskerettsaktivister, journalister, en fredsprisvinner og den tidligere danske statsministeren Helle Thorning-Schmidt. De skal vurdere hva som er lov å publisere både på Facebook og på Instagram.

– Dette er en gruppe som har et mangfold av innsikt, bakgrunn og livssyn, men som deler et dypt engasjement for å fremme menneskerettigheter og ytringsfrihet, sier Hughes.

På sikt skal gruppen utvides til 40 medlemmer.